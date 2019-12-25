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Жителям Петербурга рассказали, как подготовить квартиру к отопительному сезону
Сегодня, 12:33
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Жителям Петербурга рассказали, как подготовить квартиру к отопительному сезону

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Обратиться в УК по вопросам отопления можно через приложение "Госуслуги Дом".

В российских регионах постепенно стартует отопительный сезон. В Петербурге продолжается подготовка к его запуску. В Государственной жилищной инспекции напомнили, что нужно сделать перед подачей тепла. 

Во-первых, стоит обратить внимание на состояние отопительной системы в квартире и сообщить о возможных неисправностях. Проверьте радиаторы и видимые участки труб. Особенно важно осмотреть места соединений. 

Кроме того, не рекомендуется сливать воду из системы, демонтировать или переносить ее элементы. Перед заменой радиатора также необходимо уточнить в управляющей организации, относится ли оборудование к общему имуществу дома. 

После подачи тепла нужно проверить, равномерно ли прогреваются радиаторы и комфортна ли температура в квартире. При этом температура самой батареи не является показателем качества коммунальной услуги – значение имеет температура воздуха в помещении. 

Пресс-служба Госжилинспекции 

Обратиться в УК по вопросам отопления можно через приложение "Госуслуги Дом". 

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Фото: Piter.TV 

Теги: жку, отопление
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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