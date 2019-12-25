Коммуналка в Петербурге подорожает с 1 октября: новые тарифы и цены для однушек и двушек

В рамках первого этапа в январе 2026 года коммуналка подорожала в среднем на 1,7%. Второй этап начнётся 1 октября: тарифы вырастут ещё на 14,6%. Piter.TV посчитал, сколько в среднем петербуржцы платят за коммунальные услуги сейчас и как изменятся суммы в квитанциях этой осенью.
Какие тарифы на ЖКУ будут действовать с 1 октября в Петербурге
После октябрьской индексации основные тарифы на коммунальные услуги в Петербурге составят:
|
Услуга
|
Сейчас
|
С 1 октября
|
Отопление
|
2 466,22 руб./Гкал
|
2 836,15 руб./Гкал
|
Горячая вода
|
147,97 руб./м³
|
170,17 руб./м³
|
Холодная вода + водоотведение
|
43,13 руб./м³
|
50,50 руб./м³
|
Электроэнергия, одноставочный тариф
|
7,08 руб./кВт·ч
|
7,88 руб./кВт·ч
|
Обращение с ТКО
|
9,98 руб./м² в месяц
|
10,97 руб./м² в месяц
|
Газ
|
9 184,39 руб./тыс. м³
|
10 104,85 руб./тыс. м³
Указанные данные утверждены Комитетом по тарифам Петербурга.
Для домов с электрическими плитами и электроотоплением действуют отдельные тарифы на электроэнергию. Например, одноставочный тариф в первой диапазонной группе с 1 октября составит 5,90 руб./кВт·ч.
Сколько будет стоить коммуналка в однушке и двушке
Чтобы оценить, как октябрьское повышение отразится на обычных квартирах, мы взяли два условных варианта – жилое помещение площадью 36 и 56 кв. м. С учётом средней стоимости коммунальных услуг и роста тарифов ориентировочные платежи будут выглядеть так:
|
Площадь квартиры
|
Сейчас
|
С 1 октября
|
Разница
|
36 кв. м
|
около 5 400 руб.
|
около 6 200 руб.
|
+800 руб.
|
56 кв. м
|
около 8 400 руб.
|
около 9 700 руб.
|
+1 250 руб.
Расчёт является ориентировочным: фактическая сумма в квитанции зависит от площади квартиры, количества зарегистрированных жильцов, показаний индивидуальных приборов учёта, объёма потребления и характеристик конкретного дома.
Для оценки использован средний уровень коммунальных платежей из расчёта Комитета по тарифам для квартиры площадью 60 кв. м с тремя жильцами, после чего сумма пересчитана для квартир площадью 36 и 56 кв. м. В официальном примере ведомства увеличение платежа с 1 октября составляет 1 335,35 руб. в месяц по сравнению с январским уровнем.
Важно, что речь идёт именно о коммунальных услугах. Плата за содержание жилья рассчитывается отдельно и зависит от категории дома и способа управления им. Для ряда домов, где размер платы не установлен собственниками самостоятельно, с 1 октября нормативная плата за содержание жилого помещения вырастет с 36,73 до 39,31 руб. за кв. м.
Когда придут квитанции по новым тарифам
Первые квитанции, в которых отразится октябрьское повышение, петербуржцы получат уже в ноябре 2026 года. При этом льготы и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг сохраняются.
Коллаж: Piter.TV
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