Коммуналка в Петербурге подорожает с 1 октября: новые тарифы и цены для однушек и двушек

Чтобы оценить, как октябрьское повышение отразится на обычных квартирах, мы взяли два условных варианта – жилое помещение площадью 36 и 56 кв. м.

В рамках первого этапа в январе 2026 года коммуналка подорожала в среднем на 1,7%. Второй этап начнётся 1 октября: тарифы вырастут ещё на 14,6%. Piter.TV посчитал, сколько в среднем петербуржцы платят за коммунальные услуги сейчас и как изменятся суммы в квитанциях этой осенью.

Какие тарифы на ЖКУ будут действовать с 1 октября в Петербурге

После октябрьской индексации основные тарифы на коммунальные услуги в Петербурге составят:

Услуга Сейчас С 1 октября Отопление 2 466,22 руб./Гкал 2 836,15 руб./Гкал Горячая вода 147,97 руб./м³ 170,17 руб./м³ Холодная вода + водоотведение 43,13 руб./м³ 50,50 руб./м³ Электроэнергия, одноставочный тариф 7,08 руб./кВт·ч 7,88 руб./кВт·ч Обращение с ТКО 9,98 руб./м² в месяц 10,97 руб./м² в месяц Газ 9 184,39 руб./тыс. м³ 10 104,85 руб./тыс. м³

Указанные данные утверждены Комитетом по тарифам Петербурга.

Для домов с электрическими плитами и электроотоплением действуют отдельные тарифы на электроэнергию. Например, одноставочный тариф в первой диапазонной группе с 1 октября составит 5,90 руб./кВт·ч.

Сколько будет стоить коммуналка в однушке и двушке

Чтобы оценить, как октябрьское повышение отразится на обычных квартирах, мы взяли два условных варианта – жилое помещение площадью 36 и 56 кв. м. С учётом средней стоимости коммунальных услуг и роста тарифов ориентировочные платежи будут выглядеть так:

Площадь квартиры Сейчас С 1 октября Разница 36 кв. м около 5 400 руб. около 6 200 руб. +800 руб. 56 кв. м около 8 400 руб. около 9 700 руб. +1 250 руб.

Расчёт является ориентировочным: фактическая сумма в квитанции зависит от площади квартиры, количества зарегистрированных жильцов, показаний индивидуальных приборов учёта, объёма потребления и характеристик конкретного дома.

Для оценки использован средний уровень коммунальных платежей из расчёта Комитета по тарифам для квартиры площадью 60 кв. м с тремя жильцами, после чего сумма пересчитана для квартир площадью 36 и 56 кв. м. В официальном примере ведомства увеличение платежа с 1 октября составляет 1 335,35 руб. в месяц по сравнению с январским уровнем.

Важно, что речь идёт именно о коммунальных услугах. Плата за содержание жилья рассчитывается отдельно и зависит от категории дома и способа управления им. Для ряда домов, где размер платы не установлен собственниками самостоятельно, с 1 октября нормативная плата за содержание жилого помещения вырастет с 36,73 до 39,31 руб. за кв. м.

Когда придут квитанции по новым тарифам

Первые квитанции, в которых отразится октябрьское повышение, петербуржцы получат уже в ноябре 2026 года. При этом льготы и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг сохраняются.

Коллаж: Piter.TV