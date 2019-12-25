  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коммуналка в Петербурге подорожает с 1 октября: новые тарифы и цены для однушек и двушек
Сегодня, 8:59
370
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Коммуналка в Петербурге подорожает с 1 октября: новые тарифы и цены для однушек и двушек

0 0

Чтобы оценить, как октябрьское повышение отразится на обычных квартирах, мы взяли два условных варианта – жилое помещение площадью 36 и 56 кв. м.

В рамках первого этапа в январе 2026 года коммуналка подорожала в среднем на 1,7%. Второй этап начнётся 1 октября: тарифы вырастут ещё на 14,6%. Piter.TV посчитал, сколько в среднем петербуржцы платят за коммунальные услуги сейчас и как изменятся суммы в квитанциях этой осенью.

Какие тарифы на ЖКУ будут действовать с 1 октября в Петербурге

После октябрьской индексации основные тарифы на коммунальные услуги в Петербурге составят:

Услуга

  Сейчас

  С 1 октября

Отопление

  2 466,22 руб./Гкал

  2 836,15 руб./Гкал

Горячая вода

  147,97 руб./м³

  170,17 руб./м³

Холодная вода + водоотведение

  43,13 руб./м³

  50,50 руб./м³

Электроэнергия, одноставочный тариф

  7,08 руб./кВт·ч

  7,88 руб./кВт·ч

Обращение с ТКО

  9,98 руб./м² в месяц

  10,97 руб./м² в месяц

Газ

  9 184,39 руб./тыс. м³

  10 104,85 руб./тыс. м³

Указанные данные утверждены Комитетом по тарифам Петербурга.

Для домов с электрическими плитами и электроотоплением действуют отдельные тарифы на электроэнергию. Например, одноставочный тариф в первой диапазонной группе с 1 октября составит 5,90 руб./кВт·ч.

Сколько будет стоить коммуналка в однушке и двушке

Чтобы оценить, как октябрьское повышение отразится на обычных квартирах, мы взяли два условных варианта – жилое помещение площадью 36 и 56 кв. м. С учётом средней стоимости коммунальных услуг и роста тарифов ориентировочные платежи будут выглядеть так:

Площадь квартиры

   Сейчас

  С 1 октября

  Разница

36 кв. м

около 5 400 руб.

  около 6 200 руб.

  +800 руб.

56 кв. м

около 8 400 руб.

  около 9 700 руб.

  +1 250 руб.

Расчёт является ориентировочным: фактическая сумма в квитанции зависит от площади квартиры, количества зарегистрированных жильцов, показаний индивидуальных приборов учёта, объёма потребления и характеристик конкретного дома.

Для оценки использован средний уровень коммунальных платежей из расчёта Комитета по тарифам для квартиры площадью 60 кв. м с тремя жильцами, после чего сумма пересчитана для квартир площадью 36 и 56 кв. м. В официальном примере ведомства увеличение платежа с 1 октября составляет 1 335,35 руб. в месяц по сравнению с январским уровнем.

Важно, что речь идёт именно о коммунальных услугах. Плата за содержание жилья рассчитывается отдельно и зависит от категории дома и способа управления им. Для ряда домов, где размер платы не установлен собственниками самостоятельно, с 1 октября нормативная плата за содержание жилого помещения вырастет с 36,73 до 39,31 руб. за кв. м.

Когда придут квитанции по новым тарифам

Первые квитанции, в которых отразится октябрьское повышение, петербуржцы получат уже в ноябре 2026 года. При этом льготы и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг сохраняются.

Коллаж: Piter.TV

 

Теги: жку, коммунальные услуги, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Эксклюзивы, Лента новостей, Статьи,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии