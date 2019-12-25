Прокуратура Фрунзенского района наказала ЖСК за отказ в предоставлении документов жильцу

Материалы были направлены для рассмотрения в суд.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга выявила нарушения законодательства при работе с обращениями граждан в одном из жилищно-строительных кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В июне 2026 года житель дома на улице Димитрова запросил у правления отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом и копии решений общих собраний собственников. Однако ответ по существу обращения ему предоставлен не был. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении председателя правления кооператива дело об административном правонарушении по статье 5.39 КоАП РФ (отказ в предоставлении информации). Материалы были направлены для рассмотрения в суд.

Кроме того, ведомство внесло представление об устранении нарушений закона. После его рассмотрения права жителя были восстановлены: ему предоставили возможность ознакомиться со всеми запрошенными документами.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура через суд потребовала отреставрировать здание кухни дворца Михаила Николаевича в Красном Селе.

Фото: Piter.TV