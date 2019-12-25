Прокуратура через суд потребовала отреставрировать здание кухни дворца Михаила Николаевича в Красном Селе

На фасаде зафиксированы многочисленные загрязнения, а штукатурный слой местами полностью осыпался до кирпичной кладки.

В Красносельском районе Петербурга прокуратура инициировала судебный процесс против собственника выявленного объекта культурного наследия – здания кухни дворца великого князя Михаила Николаевича на проспекте Ленина.

Проверка, проведенная надзорным ведомством совместно со специалистами КГИОП, показала неудовлетворительное состояние памятника архитектуры. На фасаде зафиксированы многочисленные загрязнения, а штукатурный слой местами полностью осыпался до кирпичной кладки. Кроме того, утрачена часть элементов карниза. Внутри здания также обнаружены несогласованные перепланировки: собственники самовольно прорубили новые проемы в капитальных стенах и заложили исторические окна.

Поскольку любые работы на объектах культурного наследия требуют обязательного согласования с профильным комитетом, прокуратура обратилась в суд. Ведомство требует обязать владельца подготовить проектную документацию и провести комплексные работы по сохранению исторического облика здания.

Ранее мы сообщили о том, что провал в арке дома на Галерной в Петербурге продолжает увеличиваться.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Петербурга