В Петербурге обсудили перспективы научно-популярного туризма

Город обладает уникальным ресурсом: помимо передовых лабораторий и вузов, здесь находятся богатейшие коллекции.

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. академика А.П. Карпинского рассматривается как одна из перспективных площадок для развития познавательного туризма. На встрече, организованной Городским туристско-информационным бюро в рамках проекта "Visit-музеи", представители туриндустрии обсудили потенциал Петербурга как лидера научного просвещения. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина подчеркнула, что город обладает уникальным ресурсом: помимо передовых лабораторий и вузов, здесь находятся богатейшие коллекции. Она назвала Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф.Н. Чернышева ярким примером площадки, где сложные научные процессы становятся понятными и захватывающими.

Музей является одним из крупнейших естественно-научных центров мира. В его залах "Региональная геология" и "Полезные ископаемые" выставлено более 80 тысяч образцов. Среди главных экспонатов – мозаичное панно "Индустрия социализма" площадью свыше 25 квадратных метров, на котором промышленные объекты СССР обозначены ювелирными камнями. Также участники встречи посетили Всероссийскую геологическую библиотеку, хранящую более миллиона единиц редких карт и изданий. Пространство музея полностью адаптировано для посетителей с нарушениями слуха и зрения. Для них создано шесть тактильных макетов и интерактивных экспонатов, а экскурсии проводятся синхронно на русском жестовом и звучащем языках.

Представители туристических компаний выразили готовность включать музей и библиотеку в образовательные маршруты для школьников со всей страны. По их мнению, это усилит позиционирование Петербурга не только как культурной, но и как научной столицы России.

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Фото: Сайт Городского туристско-информационного бюро