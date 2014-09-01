"Ленинградские светлячки" озарили Приморский парк Победы

Тему блокады в необычном формате взялись переосмыслить молодые петербургские художники.

В Приморском парке Победы появились инсталляции молодых петербургских скульпторов. Темой выставки под открытым небом стало 80-летие начала блокады и авиационная защита Ленинграда в это время.

Выставка получила название "Ленинградские светлячки". Светлячками называли значки, которые носили ленинградцы в темное время суток.

В парке разместились семь работ разных авторов. Среди них: зеркало с картой полетов летчиков над осажденным Ленинградом, AR-объект о блокадном метрономе, железный столб с очертаниями людей, огромные глаза между кронов деревьев и многое другое.

Выставка открыта до 30 октября, арт-объекты находятся в открытом доступе.

Видео: Piter.tv