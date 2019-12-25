В СПбГУ начали восстановление Ботанического сада с открытия Японского сада

Воссоздании и реставрация сада началась в 2018 году.

В Ботаническом саду Санкт-Петербургского университета торжественно открыли участок "Японского сада". Полностью сад планируют воссоздать к 2024-му году. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

В коллекцию флоры сада вошли рододендрон японский и рододендрон сихотинский. Они были доставлены в Петербург с Дальнего Востока.

Через три года Университет отметит свое 300-летие, а Ботаническому саду вуза исполнится 160 лет. И.о. ректора СПбГУ, первый проректор Елена Чернова отметила, что университет продолжает выпускать специалистов в сфере японской культуры. Обучение японскому языку ведется уже 150 лет. В этом году вуз впервые в стране выпустит юристов с углубленным знанием японского языка, культуры и права.

На церемонии выступил генконсул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима. Он выразил благодарность СПбГУ за вклад в российско-японские отношения в научной сфере.

Ботанический сад СПбГУ располагается во внутреннем дворе Университета, к западу от здания Двенадцати коллегий. В результате реставрации сада появится несколько тематических зон, каждая со своей коллекцией растений.

Отметим, что Японский сад также есть в Ботаническом саду Петра Великого. Создателем и архитектором выступила профессор школы Икэнобо Ямада Мидори.

Фото: пресс-служба СПбГУ