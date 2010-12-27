Блокадникам без инвалидности не доступно социальное такси

На это требуется 24 миллиона рублей.

Для предоставления социального такси 26 тысячам блокадникам нужно 24 миллиона рублей. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Более 26 тысяч блокадных жителей Ленинграда, не имеющие инвалидности, не могут его заказать. Также эта услуга недоступна и для 267 участников Великой Отечественной войны. Александр Шишлов

В Смольном отказались расширить перечень тех, кому будет доступна услуга социального такси. Это требует больших денежных вложений.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге блокадники и сотрудники "Водоканала" заложили "капсулу времени".

Фото: Piter.TV