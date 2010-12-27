Блокадникам без инвалидности не доступно социальное такси

Для предоставления социального такси 26 тысячам блокадникам нужно 24 миллиона рублей. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.
Более 26 тысяч блокадных жителей Ленинграда, не имеющие инвалидности, не могут его заказать. Также эта услуга недоступна и для 267 участников Великой Отечественной войны.
Александр Шишлов
В Смольном отказались расширить перечень тех, кому будет доступна услуга социального такси. Это требует больших денежных вложений.
Ранее на Piter.TV: В Петербурге блокадники и сотрудники "Водоканала" заложили "капсулу времени".
Фото: Piter.TV
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