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В Петербурге блокадники и сотрудники "Водоканала" заложили "капсулу времени"
Сегодня, 22:06
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге блокадники и сотрудники "Водоканала" заложили "капсулу времени"

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Послание будет вскрыто коллективом предприятия в 2058 году.

В понедельник, 28 января, в Петербурге блокадники и сотрудники "Водоканала" заложили "капсулу времени". Об этом сообщает Смольный.

Послание будет вскрыто коллективом предприятия в 2058 году, когда предприятию исполнится 200 лет со дня основания.

Кроме того, бывшие сотрудники "Водоканала"и ветераны войны возложили венки и цветы к монументу "Родина-мать" и на аллее тружеников предприятия на Пискарёвском кладбище.

В блокадные годы сотрудники "Водоканал" работали в тяжелейших условиях для обеспечения Ленинграда водой и канализационной сетью. 

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Фото:ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

 

 

 

Теги: блокада ленинграда, водоканал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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