В понедельник, 28 января, в Петербурге блокадники и сотрудники "Водоканала" заложили "капсулу времени". Об этом сообщает Смольный.
Послание будет вскрыто коллективом предприятия в 2058 году, когда предприятию исполнится 200 лет со дня основания.
Кроме того, бывшие сотрудники "Водоканала"и ветераны войны возложили венки и цветы к монументу "Родина-мать" и на аллее тружеников предприятия на Пискарёвском кладбище.
В блокадные годы сотрудники "Водоканал" работали в тяжелейших условиях для обеспечения Ленинграда водой и канализационной сетью.
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Фото:ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
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