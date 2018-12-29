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В суде рассмотрят дело о гибели балетмейстера Мариинки в кресле стоматолога
Сегодня, 17:27
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nastya960

В суде рассмотрят дело о гибели балетмейстера Мариинки в кресле стоматолога

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Балетмейстер Мариинского театра, заслуженный артист России Сергей Вихарев скончался от наркоза.

Завершилось расследование уголовного дела о гибели балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу.

Как сообщалось ранее, балетмейстер Мариинского театра, заслуженный артист России Сергей Вихарев скончался в "Клинике доктора Лившица". Ему было 56 лет.  Пациенту устанавливали имплантаты под общим наркозом. После введения препарата у артиста остановилось сердце.

По данным следствия, в гибели Вихарева виноват анестезиолог-реаниматолог, который не провел обследование пациента перед проведением наркоза и ввел повышенную дозу "Промофола". Препарат вводился до полной обстановки сердца, анестезиолог не контролировал состояние пациента.

Врача теперь обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности. Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

Фото: pixabay 

 

 

 

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Теги: балетместер, мариинский театр, стоматолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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