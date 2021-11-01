В Петербурге задержали организатора запрещённой группы "Граждане СССР"

Организатору сообщества предъявили обвинение.

Петербурженку, которая является одним из создателей организации "Граждане СССР"* (признана экстремистской, запрещена в России), задержали. Ей предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о запрете деятельности. По данным следствия, подозреваемая занималась привлечением новых участников в организацию, участвовала в видеоконференциях и распространяла материалы экстремистской направленности. Кроме того, она хранила у себя дома атрибутику сообщества.

Отметим, что в основе идеологии запрещённого движения лежит отрицание легитимности Российской Федерации как государства и вера в то, что СССР и РСФСР по-прежнему существуют.

Ранее Piter.TV сообщал, что женщина использовала таксиста для обмана пенсионерки в Ленобласти.

Фото: Piter. TV