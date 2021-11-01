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Возбуждено уголовное дело о создании экстремистской ячейки в колонии Калужской области

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По версии следствия, один из осужденных создал ячейку запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вовлек в ее деятельность других осужденных.

В Калужской области в отношении ряда осужденных исправительной колонии (ИК) строгого режима №3 возбудили уголовное дело. Они подозреваются в создании экстремистской ячейки на территории ИК. Об этом сообщил Следком.

По версии следствия, один из осужденных создал ячейку запрещенной на территории РФ экстремистской организации и вовлек в ее деятельность других осужденных. Организация пропагандировала правила и традиции, принятые в криминальной среде, не выполняла требования администрации колонии. Как полагает следствие, через ячейку была организована доставка запрещенных предметов, также под угрозой насилия осуществлялся незаконный сбор денег.

Подозреваемые осужденные этапированы в следственный изолятор.

На прошлой неделе в Петербурге огласили приговор ненавистнику сотрудников МВД.

Теги: калуга, экстремистская организация
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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