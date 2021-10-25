В Петербурге огласили приговор ненавистнику сотрудников МВД

Мужчина проведет в колонии 22 года.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении мужчины, который убил курсанта Петербургского университета МВД. Антон Головырцев признал свою вину, сообщила 25 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Убийство произошло в феврале 2014-го года на Комендантском проспекте. Подсудимый выстрелил в курсанта из гладкоствольного огнестрельного оружия. Причиной стала ненависть к представителям МВД. Молодой человек скончался на месте происшествия.

С учетом того, что Головырцев является фигурантом еще одного уголовного дела, он проведет в исправительной колонии строгого режима 22 года. Второе дело связано с причинением тяжкого вреда здоровью человека из-за взрыва самодельной бомбы.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга