Организаторы взрывов у постов ГИБДД в Петербурге получили по 19 лет строгого режима

Кроме того, им придется выплатить 2,4 миллиона рублей потерпевшим.

Санкт-Петербургский городской суд 23 марта огласил приговор двум петербуржцам, пытавшимся взорвать ГИБДД. Об этом сообщило издание "Росбалт". Двум мужчинам назначили по 19 лет строгого режима.

Подсудимых - Антона Головырцева и Николая Мотовилова - признали виновными в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном приобретении взрывных устройств и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Кроме того, им придется выплатить 2,4 миллиона рублей потерпевшим.

Головырцев и Мотовилов давно знали друг друга и сходились во взглядах по вопросам государственного устройства. Они осуждали порядок управления страной. В суде мужчины частично признали вину, и подчеркнули, что закладывали взрывчатку только у постов ГИБДД, чтобы привлечь внимание общественности. Вредить они не хотели.

Напомним, что в октябре 2015 года на перекрестке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта случился сильный взрыв. После происшествия на островке, где сотрудники ГИБДД паркуют служебные автомобили, обнаружили самодельное устройство. Позднее установили, что взрывчатку установили местные жители Антон Головырцев и Николай Мотовилов. Мужчины также заложили СВУ около поста ДПС по набережной реки Малая Невка 5 марта того же года.