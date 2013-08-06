Обновленную библиотеку имени Маяковского посетили первые читатели

Здесь есть смарт-гардероб с системой распознавания Face-ID, станции самообслуживания, мультимедийный зал для лекций и климатические системы.

Главное здание библиотеки Маяковского на Фонтанке, 44, после продолжительного ремонта приняло первых посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 9 октября.

В обновленном корпусе находятся фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы. Библиотека получила современное оборудование. Так, в гардеробной теперь появилась система распознавания Face-ID. Кроме того, в здании организации появился монорельсовый телелифт для транспортировки книг. В библиотеке заменили инженерные сети и установили климатический контроль, необходимый для хранения книг. Для любителей лекций, коворкингов и мастер-классов открыли мультимедийный зал.

Напомним, что официальное открытие библиотеки состоится сегодня, 9 октября. В честь открытия библиотека подготовила специальную программу. Например, первые 500 посетителей получат бесплатный доступ в электронную библиотеку MyBook. Полный список мероприятий и регистрация есть на сайте.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге после ремонта открыли музей-квартиру Льва Гумилева.

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