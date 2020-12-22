В Петербурге после ремонта открыли музей-квартиру Льва Гумилева

Ученый прожил в этой квартире с 1990-го по 1992 год.

В Петербурге открыта после полуторагодичного ремонта музей-квартира Льва Гумилева на Коломенской улице. В этой квартире ученый прожил два года: с 1990 по 1992-й.

Открытие музея-квартиры приурочено к 109-тию со дня рождения Льва Гумилева. Атмосфера квартиры и элементы быта подлинные и полностью соответствуют тем дням, когда там жил Гумилев.

Ремонтные работы велись в квартире с марта 2020 года. В музей добавилась часть экспозиции, которая раскрывает и дополняет историю взаимоотношений Льва Гумилева с его отцом Николаем Гумилевым.

Мы, конечно, в более выигрышном положении, чем другие музеи, нам не пришлось ничего воссоздавать, потому что полный архив оказался вот здесь, весь. И обстановка, и мебель, и фотографии, и ящики письменных столов, то есть, как будто на секунду вышли отсюда хозяева. ​Марина Писаренко, старший научный сотрудник музея-квартиры Льва Гумилева

В кабинете-гостиной мебель, книги, которые читал Гумилев, рабочий стол и кресло стоят в том же месте, как при жизни Гумилева. Нет ни одного предмета, который покупался бы уже после смерти ученого. На письменном столе остались очки Льва Гумилева, пепельница, подаренная матерью Анной Ахматовой, даже недокуренная пачка "Беломора".

После ремонта в коридоре квартиры появились дощечки с барака в Норильске и тексты "К древней истории Серединной Азии", написанные Львом Гумилевым.

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Видеоматериал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv