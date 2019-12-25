В Невском районе закончили реконструкцию 2-й Правобережной котельной

Новый котел рассчитан на 25 лет.

В Невском районе завершили модернизацию крупнейшей котельной. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 500 домов. Об этом 30-го сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о 2-й Правобережной котельной. Работы вел ГУП "ТЭК СПб" совместно с подрядчиком. Сейчас район активно застраивается, и к 2033-му году нагрузка котельной вырастет на 10%. Модернизация подготовила котельную к повышенной нагрузке. Это позволит обеспечивать теплом более 250 тысяч абонентов.

Котельная была построена в 1972-м году. На смену котлу ДКВР, который был установлен еще в советские годы пришел автоматизированный паровой котел "Термотехник ТТ200". Срок его службы рассчитан на 25 лет.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"