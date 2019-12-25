"ТЭК" планирует улучшить котельные в Невском районе

Обе котельные были построены в 60-х–70-х годах прошлого века.

Региональный ГУП "ТЭК" планирует модернизировать две котельные в Невском районе с учетом перспективной застройки, сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты займутся переоснащением котельных на улице Крыленко, 4, и улице Ванеева, 3, литера А. Обеспечивающие теплом и горячей водой почти половину района котельные построили в 1960-1970-е годы прошлого века.

Так, котельная на улице Крыленко обеспечивает 242 здания, в том числе 16 детских и 3 лечебных учреждения. Там заменят старые котлы на современные.

Котельная на улице Ванеева обеспечивает уже 531 здание, в том числе 24 учебных заведения, 25 детских учреждений и 10 лечебных. Там также заменят устаревшие котлоагрегаты на жаротрубные котлы.

Эксперты уверены, что до 2033 года тепловая нагрузка на котельные вырастет на 50 Гкал/ч из-за новых потребителей.

Ранее мы писали, что трамваи встали в Невском районе из-за смерти пассажира.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"