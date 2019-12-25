В жилом квартале Выборгского района обновят теплосети для 80 тыс. петербуржцев

Обновленные трубы проложат как по внутриквартальной территории, так и через подвальные помещения.

В квартале №335 Выборгского района Петербурга стартовала реконструкция тепловых сетей. Специалисты АО "ТЭК СПб" обновят почти три километра трубопроводов, проложенных в 1990-х годах.

Как сообщили в городском комитете по энергетике, от надежности теплосетевой инфраструктуры на объекте зависит теплоснабжение порядка 80 тыс. местных жителей. В зоне работ расположено 211 зданий, в том числе 160 домов, 11 школ, семь детских и пять медицинских учреждений. За последние пять лет на сетях зафиксировали 13 технологических нарушений.

Обновленные трубы проложат как по внутриквартальной территории, так и через подвальные помещения. Новые сети оснастят системой оперативного дистанционного контроля.

Ранее мы рассказывали о том, что в историческом квартале около Троицкого собора реконструируют теплосети.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"