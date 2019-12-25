В историческом квартале около Троицкого собора реконструируют теплосети

За последние пять лет здесь устранили 33 технологических нарушения.

В Петербурге в квартале, который ограничен Троицким и Измайловским проспектами, а также набережной реки Фонтанки, стартовали работы по замене 916-метрового участка распределительной сети "1-я Красноармейская". Об этом рассказал городской комитет по энергетике 15 октября.

За последние пять лет здесь устранили 33 технологических нарушения. Сейчас специалисты "Теплосети" монтируют временную тепловую сеть: всего проложат 832 метра трубопроводов. Реализация проекта повысит надежность теплоснабжения девяти зданий. Завершат реконструкцию в следующем году.

Кроме того, теплоэнергетики проводят обновление еще четырех объектов на территории Адмиралтейского района.

Ранее на Piter.TV: реконструкция теплосетей стартовала в Лисьем Носу.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Петербурга"