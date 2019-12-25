Трамваи встали в Невском районе из-за смерти пассажира

Вечером в пятницу, 25 июня, в Невском районе Петербурга, на улице Дыбенко встали трамваи, пожаловались горожане в соцсетях.
Через некоторое время очевидцы рассказали, что на остановке "Искровский проспект" заметили бригаду скорой помощи. Как оказалось, в одном из трамваев произошел несчастный случай. Издание "Фонтанка" связалась с "Горэлектротрансом" и выяснила, что умер пассажир. Задержка составила один час.
Причинами и обстоятельствами смерти, а также личностью погибшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мы писали, что в Петербурге автомобиль въехал в помещение гипермаркета.
Фото: Piter.tv
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