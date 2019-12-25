  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамваи встали в Невском районе из-за смерти пассажира
Сегодня, 19:32
57
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Трамваи встали в Невском районе из-за смерти пассажира

0 0

Задержка трамваев составила один час.

Вечером в пятницу, 25 июня, в Невском районе Петербурга, на улице Дыбенко встали трамваи, пожаловались горожане в соцсетях. 

Через некоторое время очевидцы рассказали, что на остановке "Искровский проспект" заметили бригаду скорой помощи. Как оказалось, в одном из трамваев произошел несчастный случай. Издание "Фонтанка" связалась с "Горэлектротрансом" и выяснила, что умер пассажир. Задержка составила один час.

Причинами и обстоятельствами смерти, а также личностью погибшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что в Петербурге автомобиль въехал в помещение гипермаркета.

Фото: Piter.tv

Теги: невский район, смерть пассажира, трамваи спб
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии