Трамваи встали в Невском районе из-за смерти пассажира

Задержка трамваев составила один час.

Вечером в пятницу, 25 июня, в Невском районе Петербурга, на улице Дыбенко встали трамваи, пожаловались горожане в соцсетях.

Через некоторое время очевидцы рассказали, что на остановке "Искровский проспект" заметили бригаду скорой помощи. Как оказалось, в одном из трамваев произошел несчастный случай. Издание "Фонтанка" связалась с "Горэлектротрансом" и выяснила, что умер пассажир. Задержка составила один час.

Причинами и обстоятельствами смерти, а также личностью погибшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что в Петербурге автомобиль въехал в помещение гипермаркета.

Фото: Piter.tv