Музей Бродского откроют в мае 2020 года

Выставка разделят на бытовую экспозицию и литературное творчество.

К 2020 году в Петербурге появится Музей Иосифа Бродского. Отметим, что создатели проекта планируют дать название заведению на английском языке. Культурное учреждение будет частным. На данный момент предприниматель Максим Левченко приобрел квартире, в которой российский поэт и лауреат Нобелевской премии проживал вместе с семьей.

Известно, что музей может открыться для посещения уже в мае. На данный момент основным претендентом на наименования является "The room &A half of Joseph Brodsky museum 1 1\2". Отсылка направляет к автобиографическому эссе деятеля, которое он создал на территории США.

Создатели добавляют, что музейное пространство будет разделено на две части: в недавно купленной квартире разместят литературную экспозицию, а в квартире его родителей воссоздадут обычную для поэта обстановку.

Фото: Piter.tv