В Музее Анны Ахматовой прошла презентация книги о поэтическом даре Иосифа Бродского

Основу издания составляют две первые главы, включающие редкие воспоминания родственников и близких о детстве и юности Бродского в родном Ленинграде.

Книга близкого друга и исследователя творчества Иосифа Бродского Михаила Кельмовича, посвящённая истокам поэтического таланта и неизвестным эпизодам жизни знаменитого литератора, была представлена публике в стенах Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, сообщили сотрудники учреждения.

Основу издания составляют две первые главы, включающие редкие воспоминания родственников и близких о детстве и юности Бродского в родном Ленинграде. Третья глава представляет собой своеобразную параллельную биографию автора, отражающую различные аспекты его судьбы. Заключительная же часть посвящена философской глубине стихов Бродского, предлагая читателю новый взгляд на некоторые известные тексты и глубокий анализ метафизики произведений Нобелевского лауреата.

Выход книги приурочили к годовщине 85-летия со дня рождения выдающегося поэта. Родился Иосиф Александрович 24 мая 1940 года в Ленинграде, скончался в Нью-Йорке ночью 28 января 1996 года, первоначально был погребён в Америке, позже перезахоронен в Италии, в Венеции.

Ранее мы сообщили о том, что уникальную бумажную скульптуру Достоевского установили в Доме книги.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга