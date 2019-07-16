Музей Бродского в Петербурге откроется на пять дней

При этом с 30 декабря по 10 января музей будет закрыт.

В Северной столице на католическое Рождество откроется музей-квартира Иосифа Бродского. Об этом сообщается на странице музея в Instagram.

Квартира-музей будет работать 25 декабря. В настоящий момент сотрудники музея ведут последние приготовления к запуску экскурсий.

Стоит отметить, что квартиру уже закроют 30 декабря в соответствии с требование правительства Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что реставрацию 13 объектов Александро-Невской лавры завершат до ноября 2021 года.

Фото: ВК/ Бродский