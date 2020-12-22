У музея Бродского в Петербурге появится свой каретник

Комитет имущественных отношений издал распоряжение о передаче музею в аренду на 9 лет нежилое помещение, расположенное в Доме Мурузи.

В Петербурге у музея Иосифа Бродского "Полторы комнаты" появится свой каретник. Этой новостью на своей странице в Instagram поделился управляющий партнер девелоперской компании FortGroup Максим Левченко, которому принадлежит музей.

Как рассказал Левченко, комитет имущественных отношений издал распоряжение о передаче музею в аренду на 9 лет нежилое помещение площадью 43 квадратных метров, расположенное в Доме Мурузи. Каретник расположен на первом этаже, под музеем.

Это очень важно для нас, поскольку музейная коллекция увеличивается, постоянно растут архив и библиотека, а мест для хранения документов и работы сотрудников катастрофически не хватает. Теперь станет полегче. Максим Левченко

В июле этого года стало известно, что у музея Иосифа Бродского "Полторы комнаты" появится отдельный вход. Сотрудникам удалось договориться и об аренде бывшей кальянной на углу Пестеля и Короленко. Там появится букинистический магазин "Конец прекрасной эпохи", расположенный на первом этаже. В новом пространстве петербуржцы смогут выпить кофе, виски и угоститься табаком. Отдельный вход откроется для посетителей до конца года.

Фото: Intagram / levchenko.online; ВКонтакте / ВКонтакте / Музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского