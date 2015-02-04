Музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского продолжит свое существование

Фонд создания музея поэта признал, что "погорячился с письмом".

Получила развитие ситуация, связанная с возможным выселением петербургского музея Иосифа Бродского. Директор музея Максим Левченко заявил в своей публикации на Facebook, что фонд создания музея признал, что "погорячился с письмом" о прекращении безвозмездного пользования помещения и выступил за продолжение диалога. Таким образом, музей "Полторы комнаты" остается в прежних правах владения историческим помещением.

Вчера после публикации поста на эту тему мне позвонил Михаил Исаевич Мильчик, представитель фонда создания музея Иосифа Бродского, принёс извинения за то, что фонд слегка погорячился с письмом, и, что очень важно, выступил за продолжение диалога. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Главное, о чем договорились, это оперативная подготовка проекта соглашения о пользовании мемориальным пространством квартиры 28, и его обсуждение. Надеюсь, получится обо всем договориться, и музей продолжит своё существование. Максим Левченко, директор музея "Полторы комнаты"

Накануне директор Фонда создания музея Иосифа Бродского Антон Алексеевский направил в музей "Полторы комнаты" письмо об окончании срока договора о безвозмездном пользовании помещениями. В письме говорилось о том, что вернуть помещение (квартира №28 в Доме Мурузи) нужно будет в течение 30 дней со дня расторжения договора, то есть в конце сентября. При этом возможны переговоры и заключение нового договора на новых условиях.

Предприниматель Максим Левченко, директор музея "Полторы комнаты" Иосифа Бродского, указал, что "юристы фонда в любом случае ошиблись или погорячились" – существует дополнительный договор, подписанный двумя сторонами, и он истекает 23 февраля 2022 года, а никак не в конце августа.

Музей состоит из двух частей: анфилады-инсталляции, созданной архитектором Александром Бродским, и мемориального пространства коммуналки, где и жил Бродский с 1955 по 1972 год.

Фото: Piter.tv