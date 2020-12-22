Над музеем "Полторы комнаты" Иосифа Бродского нависла угроза выселения из мемориальной квартиры

Создатели музея пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить его.

Директор Фонда создания музея Иосифа Бродского направил в музей "Полторы комнаты" письмо об окончании срока договора о безвозмездном пользовании помещениями. Об этом накануне сообщила пресс-служба культурного учреждения.

В письме говорится о том, что вернуть помещение (квартира №28 в Доме Мурузи) нужно будет в течение 30 дней со дня расторжения договора, то есть в конце сентября. При этом возможны переговоры и заключение нового договора на новых условиях. Музей состоит из двух частей: анфилады-инсталляции, созданной архитектором Александром Бродским, и мемориального пространства коммуналки, где и жил Бродский с 1955 по 1972 год. Речь идет о второй части.

Заметим, что юристы фонда в любом случае ошиблись или погорячились: существует дополнительный договор, подписанный двумя сторонами, и он истекает 23 февраля 2022 года, а никак не в конце нынешнего августа. пресс-служба Музея Иосифа Бродского.

В музее пообещали сделать все, чтобы посетители могли и дальше могли посещать "Полторы комнаты". Более того, в планах открытие книжного магазина с баром и кофейней.

Первая экскурсия в музее прошла в 2015-м году, однако тогда квартира принадлежала 83-летней Нине Васильевой. Помещение, примыкающую к комнатам Бродского выкупил предприниматель Максим Левченко. В 2020-м году в музее проходила реставрация.

Фото: Piter.TV

