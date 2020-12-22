Над музеем "Полторы комнаты" Иосифа Бродского нависла угроза выселения из мемориальной квартиры

Директор Фонда создания музея Иосифа Бродского направил в музей "Полторы комнаты" письмо об окончании срока договора о безвозмездном пользовании помещениями. Об этом накануне сообщила пресс-служба культурного учреждения.
В письме говорится о том, что вернуть помещение (квартира №28 в Доме Мурузи) нужно будет в течение 30 дней со дня расторжения договора, то есть в конце сентября. При этом возможны переговоры и заключение нового договора на новых условиях. Музей состоит из двух частей: анфилады-инсталляции, созданной архитектором Александром Бродским, и мемориального пространства коммуналки, где и жил Бродский с 1955 по 1972 год. Речь идет о второй части.
Заметим, что юристы фонда в любом случае ошиблись или погорячились: существует дополнительный договор, подписанный двумя сторонами, и он истекает 23 февраля 2022 года, а никак не в конце нынешнего августа.
пресс-служба Музея Иосифа Бродского.
В музее пообещали сделать все, чтобы посетители могли и дальше могли посещать "Полторы комнаты". Более того, в планах открытие книжного магазина с баром и кофейней.
Первая экскурсия в музее прошла в 2015-м году, однако тогда квартира принадлежала 83-летней Нине Васильевой. Помещение, примыкающую к комнатам Бродского выкупил предприниматель Максим Левченко. В 2020-м году в музее проходила реставрация.
Фото: Piter.TV
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