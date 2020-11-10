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Музей Бродского в Петербурге получит отдельный вход
Сегодня, 7:25
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Музей Бродского в Петербурге получит отдельный вход

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Теперь посетителям не придется идти на второй этаж через парадную жилого дома.

У музея Иосифа Бродского "Полторы комнаты" появится отдельный вход. Об этом сообщили представители музея в Instagram.

Теперь посетителям не придется идти на второй этаж через парадную жилого дома. В музей можно будет попасть по отдельной лестнице – через букинистический магазин "Конец прекрасной эпохи", расположенный на первом этаже. В новом пространстве петербуржцы смогут выпить кофе, виски и угоститься табаком. Отдельный вход откроется для посетителей до конца года.

Ранее мы писали, что музей железных дорог в Петербурге изменил расписание работы.

Фото: ВКонтакте / Музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского

Теги: иосиф бродский, полторы комнаты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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