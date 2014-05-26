Выставку "Иосиф Бродский. Небытие на свету" представят в Музее Анны Ахматовой

Первая часть будет доступна с 24 апреля по 24 июня, а вторая – с 4 июля по 14 сентября.

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Петербурге заработает выставка в двух частях "Иосиф Бродский. Небытие на свету", которая посвящена 85-летию со дня рождения поэта. Первая часть будет доступна с 24 апреля по 24 июня, а вторая – с 4 июля по 14 сентября. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

В числе экспонатов – личные вещи и документы Иосифа Бродского из коллекций учреждения, Михаила Мильчика, Якова Гордина, Музея истории города и других государственных и частных собраний. Первую часть экспозиции представят как восемь витрин-домов – символов адресов и событий, знаковых в судьбе поэта. Они разместятся на условной карте. Вторая часть соберется из рисунков автора, его открыток и книг.

Ранее на Piter.TV: экспозиция с работами Пабло Пикассо открылась в петербургской галерее.

Фото: пресс-служба Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме