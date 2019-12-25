Экспозиция с работами Пабло Пикассо открылась в петербургской галерее

Большая часть картин – шедевры из коллекции математика, альпиниста и педагога Марка Башмакова.

В петербургской галерее Bashmakov Gallery заработала выставка "Пикассо: художник среди поэтов". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 4 апреля.

Экспозиция включает более 100 графических работ автора. Большая часть картин – шедевры из коллекции математика, альпиниста и педагога Марка Башмакова. Его памяти и посвящена выставка.

Экспонаты подобраны так, чтобы ощущалась связь творческого наследия мастера с поэзией и литературой. Здесь и циклы гравюр к "Метаморфозам" Овидия, офорты к "Неведомому шедевру" Бальзака, цинкографии к "Песне мертвых" Пьера Реверди и другие значимые работы. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

На работы Пабло Пикассо можно будет посмотреть до 24 августа.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online