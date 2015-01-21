В Петербурге стартует "ИнтерСтройЭкспо 2025" – главная выставка строительного сезона

Среди ключевых тем дискуссий – комфортная городская среда, перспективы индустриального домостроения, тренды загородного строительства и развитие экологических технологий.

С 15 по 17 апреля Санкт-Петербург станет местом притяжения профессионалов строительной отрасли. В КВЦ "Экспофорум" пройдет крупнейшая международная выставка "ИнтерСтройЭкспо 2025", объединяющая ведущие компании, специалистов и представителей власти. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Главные акценты 2025 года

Выставка – не просто демонстрация технологий, а полноценная деловая площадка. В этом году организаторы подготовили насыщенную программу, включающую:

– BIM-арену – зону, где можно протестировать инновационные цифровые решения для проектирования и строительства

– Конкурс "Реставратор года" – уникальное соревнование профессионалов в области сохранения исторического наследия

– Закупочную сессию – возможность наладить контакты с крупными девелоперами и строительными компаниями

Среди ключевых тем дискуссий – комфортная городская среда, перспективы индустриального домостроения, тренды загородного строительства и развитие экологических технологий.

Особое внимание будет уделено Design&Décor – тематической экспозиции, посвященной интерьерному дизайну, освещению и архитектурным решениям. В этом году акцент сделан на инновации в светодизайне и тренды в цветовом оформлении пространств.

Выставка открыта для всех специалистов отрасли. Для бесплатного посещения можно воспользоваться промокодом KOMSTROY.

Дата: 15–17 апреля 2025 года

Место: КВЦ "Экспофорум", Санкт-Петербург

Фото: портал "Строительный Петербург"