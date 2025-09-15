 В апреле в Петербурге пройдёт крупнейшая строительная выставка "ИнтерСтройЭкспо"

Участие подтвердили более 70 производителей и поставщиков.

С 14 по 16 апреля 2026 года в "Экспофоруме" состоится международная выставка "ИнтерСтройЭкспо", которую поддерживает Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Участие подтвердили более 70 производителей и поставщиков. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В программе:

— День проектировщика;

— мастер-классы для строителей и отделочников;

— экспертные сессии;

— спецпроект "Закупочная сессия" для прямых переговоров с заказчиками;

— дискуссионный клуб Designers Club;

— конференция "Культурное наследие: сохранение через развитие".

Чтобы попасть на выставку бесплатно, нужно зарегистрироваться на официальном сайте и ввести промокод komstroy.

Фото: портал "Строительный Петербург"