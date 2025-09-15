  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
 В апреле в Петербурге пройдёт крупнейшая строительная выставка "ИнтерСтройЭкспо"
Сегодня, 9:35
172
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

 В апреле в Петербурге пройдёт крупнейшая строительная выставка "ИнтерСтройЭкспо"

0 0

Участие подтвердили более 70 производителей и поставщиков.

С 14 по 16 апреля 2026 года в "Экспофоруме" состоится международная выставка "ИнтерСтройЭкспо", которую поддерживает Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Участие подтвердили более 70 производителей и поставщиков. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

В программе:
— День проектировщика;
— мастер-классы для строителей и отделочников;
— экспертные сессии;
— спецпроект "Закупочная сессия" для прямых переговоров с заказчиками;
— дискуссионный клуб Designers Club;
— конференция "Культурное наследие: сохранение через развитие".

Чтобы попасть на выставку бесплатно, нужно зарегистрироваться на официальном сайте и ввести промокод komstroy.

Прямая линия с вице-губернатором Линченко состоится 5 марта.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: интерстройэкспо, строительная выставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии