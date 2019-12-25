Российским строительным компаниям открывается доступ к рынку Саудовской Аравии с $500 млрд

Выставка пройдёт в начале ноября.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде (3-6 ноября) состоится крупнейшая в регионе строительная выставка Saudi Build 2025. Это событие станет ключевой площадкой для выхода международных компаний на стремительно растущий рынок стран Персидского залива. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По данным организаторов, ежегодный объем строительных расходов Королевства превышает $175 млрд, а в период с 2025 по 2028 годы ожидается пик строительной активности. В рамках национальных программ развития реализуются проекты на общую сумму более $1,3 трлн.

Выставка охватит все основные направления строительной отрасли – от проектирования и отделочных материалов до инновационных технологий и сложных инженерных решений. Российские компании смогут представить свою продукцию и установить контакты с ключевыми игроками ближневосточного рынка.

Участие в мероприятии откроет перед российскими предприятиями доступ к одному из самых перспективных строительных рынков мира с объемом более $500 млрд. Это уникальная возможность для заключения контрактов и укрепления позиций в регионе.

Фото: официальный сайт Saudi Build 2025