Прорывные отечественные разработки представили на выставке "ИнтерСтройЭкспо" в Петербурге

Основными направлениями экспозиции стали достижение технологического суверенитета, повышение энергоэффективности и забота о сохранении культурного достояния.

Выставка "ИнтерСтройЭкспо", прошедшая в Петербурге, представила новые отечественные разработки, способные эффективно заместить иностранные аналоги. Основными направлениями экспозиции стали достижение технологического суверенитета, повышение энергоэффективности и забота о сохранении культурного достояния. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Ярким примером успешного импортозамещения стала новейшая система подогрева от компании "Электроавтоматик". Генеральный директор фирмы Анатолий Дубин рассказал, что выпускаемый ею нагревательный кабель полностью производится в России и обладает повышенной надежностью по сравнению с зарубежными аналогами.

Еще одной заметной разработкой выставки стало специальное покрытие для спортивных сооружений от компании "Regupol". Генеральный директор Ольга Орещенко пояснила, что санкции стимулировали компанию создать конкурентоспособную замену немецкому материалу, ставшему дорогостоящим.

Отдельное внимание на мероприятии уделялось сохранению исторического облика городов. Представитель Министерства культуры РФ Андрей Ермаков выразил сожаление по поводу ориентации многих застройщиков на увеличение квадратных метров жилья в ущерб красоте архитектуры, отметив позитивные исключения, демонстрирующие уважение к культурному наследию.

Важной темой обсуждения стала роль градостроительства в создании комфортной среды проживания. Эксперт Алексей Расходчиков из московского Центра урбанистики "Город" указал на необходимость формирования привлекательных условий для жизни населения, подчеркнув значимость социальной инфраструктуры и экологического благополучия.

Показательно, что столица северо-запада страны выступила образцом удачного совмещения современных строительных решений с сохранением исторической идентичности. Таким образом, выставка показала, что российская строительная индустрия способна не только заменять иностранную продукцию, но и создавать уникальные инновационные проекты.

Ранее мы сообщили о том, что в Санкт-Петербургском политехническом университете состоялся финал олимпиады "Я — профессионал".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"