"ИнтерСтройЭкспо": Петербург на три дня станет центром стройотрасли

Участниками выставки станут свыше 3500 специалистов.

С 13 по 15 апреля 2027 года в Северной столице состоится международная выставка "ИнтерСтройЭкспо". Мероприятие пройдет в КВЦ "Экспофорум" и будет посвящено промышленному и инфраструктурному строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

На выставке представят разнообразные отраслевые решения: строительные и отделочные материалы, инженерное и электротехническое оборудование, строительную технику и инструменты. Также в экспозиции — BIM‑технологии, фасадные, кровельные и изоляционные системы, металлические конструкции и решения для благоустройства.

Участниками выставки станут свыше 3500 специалистов: представители строительных, проектных, архитектурных и подрядных компаний, девелоперы, сотрудники промышленных, торговых, монтажных и эксплуатирующих предприятий. Отдельный акцент сделан на Ленинградской области — к её 100‑летию подготовят специальную экспозицию с участием региональных игроков рынка.

Деловая программа включает ряд профильных событий: День проектировщика, День генподрядчика, тематические сессии и мастер‑классы. Подать заявку на участие в выставке можно по ссылке.

Фото: сайт "ИнтерСтройЭкспо"