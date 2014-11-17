В Петербурге прошла выставка "ИнтерСтройЭкспо": рынок строительства показал новые материалы и цифровые решения

В Санкт-Петербурге с 14 по 16 апреля проходила международная выставка "ИнтерСтройЭкспо", которая собрала более 70 компаний из России и стран СНГ. Участники представили широкий спектр решений — от базовых строительных материалов до цифровых платформ для управления проектами. Деловая программа включала закупочные сессии, мастер-классы и обсуждения ключевых тенденций отрасли.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", экспозиция охватила весь строительный цикл. На стендах можно было увидеть как традиционные материалы — песок, щебень, утеплители, — так и современные инженерные и IT-разработки. Участник выставки Алексей Ластовский рассказал, что его компания поставляет нерудные материалы, которые используются на начальных этапах строительства. По его словам, именно такие ресурсы лежат в основе многих знаковых объектов, включая флагштоки у парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Значительное внимание на выставке уделили цифровизации. Как отметил Алексей Варжинский, представляющий разработчика специализированной платформы, современные IT-решения позволяют объединить всех участников стройки в единую систему. Это помогает ускорить согласование документов, снизить риск задержек по оплатам и повысить прозрачность процессов. Он уточнил, что подобные технологии уже применяются на крупных промышленных стройках, в том числе при реализации проекта газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

Выставка стала площадкой для диалога между производителями, поставщиками и девелоперами. Помимо российских компаний, участие приняли представители Казахстана и Беларуси. По итогам мероприятия эксперты отметили, что отрасль продолжает активно внедрять новые технологии, а интерес к цифровым инструментам и эффективным материалам только растёт.

Фото: портал "Строительный Петербург"