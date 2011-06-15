Прямая линия с вице-губернатором Линченко состоится 5 марта

Николай Линченко курирует важные городские направления: строительство, архитектурное проектирование, инвестиции, транспортную инфраструктуру, государственный надзор и экспертизы.

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко пройдёт в четверг, 5 марта, в 20:00. Николай Линченко курирует важные городские направления: строительство, архитектурное проектирование, инвестиции, транспортную инфраструктуру, государственный надзор и экспертизы.

До начала эфира горожане могут направить свои вопросы одним из предложенных способов: отправить сообщение на страницу Николая Линченко в соцсети "ВКонтакте" или связаться по номеру телефона 246-79-49.

Онлайн-трансляцию прямой линии можно посмотреть на канале телевидения "Санкт-Петербург" и в официальной группе городского правительства в социальных сетях.

Ранее мы сообщили о том, что вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского наградили орденом Дружбы.

Фото: Telegram / Александр Беглов