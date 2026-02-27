В Петербурге назвали компании, которым в 2025 году доверяли покупатели жилья

Победителей конкурса "Доверие потребителя" определяли в два этапа: сначала прошло народное онлайн-голосование, в котором приняли участие более 43 тысяч человек, затем финалистов оценивало профессиональное жюри.

В Санкт-Петербурге прошла церемония подведения итогов XVIII конкурса "Доверие потребителя-2025". За награды боролись застройщики, агентства недвижимости, банки, работающие с ипотекой, управляющие компании и проекты загородного жилья. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам руководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы города Владимира Болдырева, даже само попадание в число номинантов уже можно считать профессиональным признанием. Он отметил, что девелоперам сегодня приходится работать в сложных условиях, и участие в таком конкурсе становится для них подтверждением репутации и качества работы.

Победителей определяли в два этапа: сначала прошло народное онлайн-голосование, в котором приняли участие более 43 тысяч человек, затем финалистов оценивало профессиональное жюри. Исполнительный директор конкурса Валентина Нагиева подчеркнула, что покупатели стали требовательнее к качеству жилья и городской среды, поэтому конкурс фактически превратился в ориентир для тех, кто выбирает, кому доверить покупку недвижимости.

Из 233 участников до финала дошёл 81 проект, а стеклянные статуэтки получили 25 компаний. В категории "Строящиеся жилые комплексы" лучшим строящимся ЖК элит- и премиум-классов в Санкт-Петербурге стал "МИРЪ", Группа RBI. Лучшим строящимся ЖК комфорт-класса в Петербурге стал "Кронфорт. Центральный", "ГК Алькор". Лучшим строящимся ЖК бизнес-класса в Санкт-Петербурге стал Bashni Element, Element Development. Награду за лучший жилой комплекс бизнес-класса вручил первый заместитель председателя Комитета по строительству Алексей Гирин.

Главную награду в номинации о наибольшем доверии на рынке Петербурга и Ленобласти получил холдинг Setl Group. Представитель компании Илья Еременко признался, что рассчитывал на высокий результат, но до конца не был уверен в решении жюри, поэтому победа стала особенно значимой.

Отдельные специальные призы за вклад в развитие социальной инфраструктуры вручил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Награды получили Группа ЛСР, ПИК и Setl Group. Церемония завершилась концертной программой.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"