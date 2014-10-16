Музей железных дорог в Петербурге изменил расписание работы

Временное изменение связано с аномальными погодными условиями

Во вторник, 13 июля, пресс-служба музея железных дорог России сообщила об изменении режима работы из-за жары в Петербурге.

Так, с 14 по 19 июля включительно музей будет работать сокращенно, по четыре часа в день. С завтрашнего дня посетить музей можно с с 12:30 до 16:30, с учетом, что вход будет осуществляться до 15:30. С четверга по понедельник работать учреждение будет с 10 утра до 14 часов дня. Вход в музей – до 13 часов дня.

На тренажер "Кабина машиниста тепловоза" пока прекратили продажу билетов, а зал временных экспозиций закрыт.

Когда режим работы возобновится, сообщат дополнительно. Представители музея приносят извинения за временные неудобства.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, когда в городе закончится жара.

Фото: Музей железных дорог России / rzd-museum.ru