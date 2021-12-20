Личные вещи Бродского покажут в Доме Мурузи к 50-летию эмиграции поэта

Они будут находиться в музее "Полторы комнаты" до 4 июня.

Три предмета из постоянной экспозиции музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме переедут в "Полторы комнаты" Иосифа Бродского. Речь идет о вещах с выставки "Иосиф Бродский. Натюрморт".

Кресло, подсвечник и часы когда-то были частью обстановки коммунальной квартиры на Литейном, где жил поэт. К 50-летию эмиграции Бродского эти вещи наряду с мемориальной мебелью из собрания Музея истории Санкт-Петербурга встанут на три недели на свои родные места. пресс-служба Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

В музее показали, как проходил переезд. Предметы будут находиться в Доме Мурузи на Литейном проспекте, 24, до 4 июня.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как Михаил Барышников передал музею "Полторы комнаты" Бродского книги с автографами поэта.

Видео: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме