В Музей Анны Ахматовой в Петербурге "устроился" кот Фрост

Кот не выходит на улицу – он признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук.

В Музее Анны Ахматовой в Петербурге появился новый сотрудник – кот Фрост. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Принят на должность музейного кота на полную рабочую неделю. Испытательный срок прошел успешно – здоров (подтверждено ветеринарами, о чем выданы соответствующие документы), общителен и обаятелен. Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. Пресс-служба Музея Анны Ахматовой

Кот не выходит на улицу – он признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук.

Фроста учреждению предложила приютить "Республика кошек и котов". Проект организации помогает бездомным кошкам и людям, которые их опекают, предоставляя корма и помогая с поиском крова для передержки.

Ранее петербургский волонтер рассказала о помощи животным.

Фото: пресс-служба Музея Анны Ахматовой