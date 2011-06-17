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В Музей Анны Ахматовой в Петербурге "устроился" кот Фрост
Сегодня, 12:56
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В Музей Анны Ахматовой в Петербурге "устроился" кот Фрост

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Кот не выходит на улицу – он признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук.

В Музее Анны Ахматовой в Петербурге появился новый сотрудник – кот Фрост. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Принят на должность музейного кота на полную рабочую неделю. Испытательный срок прошел успешно – здоров (подтверждено ветеринарами, о чем выданы соответствующие документы), общителен и обаятелен. Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. 

Пресс-служба Музея Анны Ахматовой 

Кот не выходит на улицу – он признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук. 

Фроста учреждению предложила приютить "Республика кошек и котов". Проект организации помогает бездомным кошкам и людям, которые их опекают, предоставляя корма и помогая с поиском крова для передержки. 

Ранее петербургский волонтер рассказала о помощи животным. 

Фото: пресс-служба Музея Анны Ахматовой 

Теги: кот, музей анны ахматовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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