Петербургский волонтёр рассказала о помощи животным

Часто приютам нужна поддержка – может закончиться корм, или нужен специальный матрасик или лежанка, когтеточка, домик.

"Мы в ответе за тех, кого приручили" – эту знаменитую цитату из произведения Антуана де Сент-Экзюпери Алёна Андреева, волонтер из Петербурга, повторяла не раз. Ведь она идеально описывает мотивы девушки, которая уже более 15 лет помогает животным.

Как пишет spb.aif.ru, Алёна создала сообщество в социальных сетях, где главная цель – не оставить в беде животное. Она распространяет информацию о возможных способах помощи животным на улице, организует поиски пропавших кошек и собак, собирает корм и медикаменты для приютов. Идея Алёны объединила множество людей – более семи тысяч человек в сообществе помогают, в том числе информационно. Когда поступает заявка о пропаже собаки или кошки, волонтеры сразу распространяют информацию в социальных сетях.

Алёна подчеркивает важность не только помощи в поиске животных, но и предотвращения их пропажи. В группе она регулярно проводит ликбез для владельцев домашних животных. Например, она напоминает, что пик пропаж приходится на новогодние праздники, когда громкие звуки фейерверков пугают питомцев, и они пытаются скрыться. Чтобы избежать подобных ситуаций, хозяин должен учитывать несколько факторов. Во-первых, пройти курсы дрессировки. Во-вторых, подобрать подходящий по размеру ошейник и шлейку и не отпускать питомца с поводка. Кроме того, важно надеть на шею собаки (или кошке, если вы выгуливаете ее) адресник с номером телефона хозяина.

Алёна также делится бытовыми советами: что делать, если питомца укусило насекомое, или как подготовить его к прогулкам в холодное время. Еще одно важное направление помощи – сбор корма или вещей для кошек и собак. Часто приютам нужна поддержка – может закончиться корм, или нужен специальный матрасик или лежанка, когтеточка, домик. В группе объявляется об этом, и нужная вещь быстро находится. Однажды даже собирали тракторные шины для создания игрушек для медведей в центре "Велес".

Волонтерство – это не работа, на которую нужно строго ходить каждый будний день. Помогайте, когда у вас есть ресурсы и желание. Приютам нужны не только игрушки, лекарства и корма, но и бытовые вещи для поддержания чистоты: перчатки, бахилы, бумажные и влажные салфетки, швабры, ведра и половые тряпки. Если у вас есть лишние, пожертвуйте их; кормите уличных котиков – они, как и домашние, будут рады сухому или влажному корму в чистой миске. Главное, уберите участок после трапезы, чтобы не разводить мусор и не вызывать гнев местных жителей; смотрите по сторонам – если вы видите кошку или собаку в ошейнике и по внешнему виду понимаете, что она домашняя, сделайте фото. Или, если зверёк не агрессивный, попробуйте найти на нем адресник; возьмите питомца, оставшегося без хозяина, из приюта. Или просто приезжайте туда выгуливать собак.

Фото: Pxhere