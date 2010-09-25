Михаил Барышников передал музею "Полторы комнаты" Бродского книги с автографами поэта

Книги станут частью новой выставки, которая может открыться уже в этом году.

Музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского пополнился коллекцией автографов поэта. Об этом рассказал нынешний собственник мемориальной квартиры Максим Левченко на своей странице в Facebook 30-го октября.

Автографы музею передал артист балета Михаил Барышников, который проживает в США.

В середине октября я на несколько дней слетал в Нью-Йорк и вернулся оттуда не с пустыми руками. Встретился с Михаилом Барышниковым, который передал в дар музею "Полторы комнаты" более десятка книг Иосифа Бродского с автографами автора. рассказал Максим Левченко.

Предприниматель отметил, что это не просто автографы с росчерком пера, а полноценные стихотворения. В будущем их могут включить в академическое собрание сочинений Бродского. В некоторых книгах можно встретить иллюстрации, которые создал поэт. Они станут частью музейной коллекции.

Левченко рассказал, что сейчас команда музея работает с новыми поступлениями и думает о том, какой лучше всего сделать выставку. Ее надеются открыть уже в этом году.

Михаил Барышников и Иосиф Бродский были приятелями. Оба жили в Нью-Йорке в 1970-80 годах. Поэт посвятил артисту балета несколько стихотворений, например, "Раньше мы поливали газон из лейки…".

Посетители с QR-кодами на протяжении двух недель смогут бесплатно побывать в мемориальной квартире "Полторы комнаты", где когда-то жил Бродский.

Фото: Facebook / Максим Левченко