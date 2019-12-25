Музей Бродского две недели будет работать бесплатно для посетителей с QR-кодами

С 15 ноября в Петербурге вводят новые ограничения: посещать музеи можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание. В связи с этим музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты" начнет пускать вакцинированных посетителей бесплатно.
Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для посетителей с QR-кодами бесплатно.
музей Иосифа Бродского
При этом пускать людей без QR-кода с 15 ноября музей не имеет права. Запись в музей на вторую половину ноября будет открыта 1 ноября. Для этого нужно заранее оформить билет на экскурсию на сайте музея, при входе предоставить QR-код.
Фото: Instagram / @brodsky.online
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