Музей Бродского две недели будет работать бесплатно для посетителей с QR-кодами

Посетить музей бесплатно можно с 15 по 30 ноября.

С 15 ноября в Петербурге вводят новые ограничения: посещать музеи можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание. В связи с этим музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты" начнет пускать вакцинированных посетителей бесплатно.

Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для посетителей с QR-кодами бесплатно. музей Иосифа Бродского

При этом пускать людей без QR-кода с 15 ноября музей не имеет права. Запись в музей на вторую половину ноября будет открыта 1 ноября. Для этого нужно заранее оформить билет на экскурсию на сайте музея, при входе предоставить QR-код.

Фото: Instagram / @brodsky.online