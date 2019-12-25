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Музей Бродского две недели будет работать бесплатно для посетителей с QR-кодами
Сегодня, 12:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Музей Бродского две недели будет работать бесплатно для посетителей с QR-кодами

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Посетить музей бесплатно можно с 15 по 30 ноября.

С 15 ноября в Петербурге вводят новые ограничения: посещать музеи можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание. В связи с этим музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты" начнет пускать вакцинированных посетителей бесплатно.

Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для  посетителей с QR-кодами бесплатно.

музей Иосифа Бродского

При этом пускать людей без QR-кода с 15 ноября музей не имеет права. Запись в музей на вторую половину ноября будет открыта 1 ноября. Для этого нужно заранее оформить билет на экскурсию на сайте музея, при входе предоставить QR-код.

Фото: Instagram / @brodsky.online

Теги: qr-код, музей иосифа бродского
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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