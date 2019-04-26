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Реставрацию 13 объектов Александро-Невской лавры завершат до ноября 2021 года
Сегодня, 8:56
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IRINA_CHALKINA

Реставрацию 13 объектов Александро-Невской лавры завершат до ноября 2021 года

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У объектов есть скрытые проблемы, на выявление и устранение которых и уйдёт так много времени.

Реставрация Александро-Невской лавры займет о восьми до десяти лет. Об этом заявил епископ Кронштадтский Назарий в рамках пресс-конференции ТАСС.

Как оказалось, у объектов есть скрытые проблемы, и только на их выявление уйдет достаточно времени.

Самое главное, что мы сделали, — остановили процесс разрушения, привели в тот исторический вид планировки, убрали всё лишнее

епископ Кронштадтский Назарий.

Уточняется, что если это не сделать, то лавр придется реставрировать каждый год.

Ранее мы сообщали о том, что Путин напомнил, что церкви нужно вернуть объекты Александро-Невской лавры.

Фото: Piter.tv

Теги: александро-невская лавры, рестоврация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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