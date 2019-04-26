Реставрацию 13 объектов Александро-Невской лавры завершат до ноября 2021 года

Реставрация Александро-Невской лавры займет о восьми до десяти лет. Об этом заявил епископ Кронштадтский Назарий в рамках пресс-конференции ТАСС.
Как оказалось, у объектов есть скрытые проблемы, и только на их выявление уйдет достаточно времени.
Самое главное, что мы сделали, — остановили процесс разрушения, привели в тот исторический вид планировки, убрали всё лишнее
епископ Кронштадтский Назарий.
Уточняется, что если это не сделать, то лавр придется реставрировать каждый год.
Ранее мы сообщали о том, что Путин напомнил, что церкви нужно вернуть объекты Александро-Невской лавры.
Фото: Piter.tv
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