Реставрацию 13 объектов Александро-Невской лавры завершат до ноября 2021 года

У объектов есть скрытые проблемы, на выявление и устранение которых и уйдёт так много времени.

Реставрация Александро-Невской лавры займет о восьми до десяти лет. Об этом заявил епископ Кронштадтский Назарий в рамках пресс-конференции ТАСС.

Как оказалось, у объектов есть скрытые проблемы, и только на их выявление уйдет достаточно времени.

Самое главное, что мы сделали, — остановили процесс разрушения, привели в тот исторический вид планировки, убрали всё лишнее епископ Кронштадтский Назарий.

Уточняется, что если это не сделать, то лавр придется реставрировать каждый год.

Ранее мы сообщали о том, что Путин напомнил, что церкви нужно вернуть объекты Александро-Невской лавры.

Фото: Piter.tv