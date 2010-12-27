Суд обязал отреставрировать дачу Месмахера в Шуваловском парке к середине 2019 года

За небрежное обращение со старинным зданием владельцы должны выплатить крупный штраф.

Выборгский районный суд Петербурга обязал владельцев отреставрировать дачу Георга Месмахера или "Желтую дачу" в Шуваловском парке не позднее июля 2019 года. Об этом в пятницу, 13 апреля сообщили в пресс-службе комитета по охране памятников (КГИОП).

Установлено, что старинная усадьба начала разрушаться из-за небрежного отношения к ней предыдущего владельца — АО "Всероссийского научно-исследовательского института токов высокой частоты В. П. Володина" АО "ВНИИТВЧ".

Представители комитета по охране памятников составили в отношении АО "ВНИИТВЧ" 7 административных протоколов. В результате суд оштрафовал учреждение на 1,4 млн рублей и обязал выполнить все необходимые работы.Также от владельцев потребовали в судебном порядке привести в нормальное состояние дачу до июля 2019 года.

"Желтую дачу" построили в Шуваловском парке в 1900-1902 годах по проекту архитектора Г.Е. Месмахера. Сообщается, что это единственная сохранившаяся практически без изменений дачная деревянная постройка архитектора М.Е. Месмахера в России. По оценке архитекторов, дом прекрасно вписан в ландшафт парковой зоны.

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Фото: kgiop.gov.spb.ru