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Минобороны обязали отреставрировать Штаб Гвардейского корпуса
Сегодня, 17:09
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Alena_Zinovieva

Минобороны обязали отреставрировать Штаб Гвардейского корпуса

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Заявление в суд направил КГИОП.

Ленинский районный суд Петербурга обязал Министерство обороны отреставрировать памятник архитектуры на Дворцовой площади. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Заявление в суд направил КГИОП. ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны должно привести в порядок лицевые фасады Штаба Гвардейского корпуса.  Ремонтные работы должны завершиться в 2021 году.

Ответчик вину не признал и переложил ответственность на Департамент строительства МО. Тем не менее, суд обязал подведомственное Минобороны учреждение отреставрировать памятник архитектуры, который находится в плохом состоянии.

Ранее мы писали, что петербуржцам покажут закрытые памятники архитектуры.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: минобороны, рестоврация, штаб гвардейского корпуса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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