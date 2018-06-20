Минобороны обязали отреставрировать Штаб Гвардейского корпуса

Заявление в суд направил КГИОП.

Ленинский районный суд Петербурга обязал Министерство обороны отреставрировать памятник архитектуры на Дворцовой площади. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Заявление в суд направил КГИОП. ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны должно привести в порядок лицевые фасады Штаба Гвардейского корпуса. Ремонтные работы должны завершиться в 2021 году.

Ответчик вину не признал и переложил ответственность на Департамент строительства МО. Тем не менее, суд обязал подведомственное Минобороны учреждение отреставрировать памятник архитектуры, который находится в плохом состоянии.

Ранее мы писали, что петербуржцам покажут закрытые памятники архитектуры.

Фото: visit-petersburg.ru