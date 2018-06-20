Петербуржцам покажут закрытые памятники архитектуры

Обычно эти объекты недоступны для просмотра.

Петербуржцам и гостям города покажут закрытые памятники архитектуры, которые обычно недоступны для просмотра. Проект разрабатывают Комитет по туризму, проект "Открытый город" и "Городское туристско-информационное бюро". Инициатива принадлежит вице-губернатору Петербурга Олегу Маркову. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Жители города и туристы смогут посетить особняк Брусницыных на Васильевском острове, дом Хренова на Таврической улице и другие достопримечательности. Информация по маршрутам и запись на осмотр будут доступны на сайтах "Открытого города" и Visit Petersburg.

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Видео: Piter.TV