В Пасхальное воскресение столбик термометра опустится до 9-11 градусов.

После аномального тепла в Петербург придет похолодание. Об этом заявили специалисты Северо-Западного Гидрометцентра.

Тепло продержится в городе на Неве еще два дня. 26 и 27 апреля столбик термометра поднимется до плюс 21-23 градусов. В ночь на 28 апреля температура опустится до плюс 2-4 градуса. Пасхальное воскресенье будет солнечным и ясным, однако прохладным. Термометры покажут не более 9-11 градусов. После этого начнутся небольшие дожди, и температура воздуха не будет превышать плюс 10-13 градусов

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет май в европейской части России.

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