На юге страны в начале мая обещают температуру около +20 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, каким будет май в европейской части России. По прогнозам научного руководителя центра Романа Вильфанда погода будет близка к норме.

В начале месяца на курортах российского юга температура уже может превышать +20 градусов. В ближайшие дни там обещают ночные заморозки до -4 градусов. Но они не страшны, так как еще не начался сельскохозяйственный сезон.

В Москве теплая погода установится уже в эти выходные. Напомним, ранее Piter.tv писал, что в среду в Петербурге будет малооблачно и без осадков.

Видео: Piter.tv